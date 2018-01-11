Закрыты дороги и объявлено штормовое предупреждение в ряде областей РК

Из-за ухудшения погодных условий в Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областях закрыты некоторые автодороги, передает сайт Комитета по ЧС МВД РК.

Акмолинская область

С 21:30 10 января в связи с ухудшением погодных условий — усиление ветра, метель, ограничение видимости — закрыто движение для всех видов транспортных средств на трассе Екатеринбург — Алматы (1 275 — 1 353 километры участка Астана — граница Карагандинской области)

С 00:30 11 января в связи с ухудшением погодных условий закрыты для всех видов автотранспорта дороги Екатеринбург — Алматы (915 — 1 247 километры участка Жаксы — Астана), Астана — Коржалжын (19 — 180 километры), Астана — Ерейментау — Шидерты (16 — 205 километры), Костанай — Аулиеколь — Сурган (232 — 260 километры), Жаксы — Есиль — Бузулук (26 — 82 километры), Астана — Кабанбай батыра — граница области (16 — 51 километры).

Позже в этот же день ввели запрет на движение авто на трассе Астана — Кокшетау (18 — 293 километры).

Карагандинская область

С 22:00 10 января в связи с ухудшением погодных условий — метель, ограничение видимости — закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на трассе Алматы — Екатеринбург (1 051 — 1 142 километры участка Темиртау — граница Акмолинской области).

С 01:00 11 января в связи с ухудшением погодных условий введен запрет на движение всех видов автомобилей на трассе Кызылорда — Павлодар (433 — 749 километры участка Жезказган — поселок Атасу).

Кызылординская область

С 23:00 10 января в связи с ухудшением погодных условий — метель, ограничение видимости — закрыто движение для автотранспорта на трассе республиканского значения Самара — Шымкент (1 474 — 1 240 километры, поселок Айтеки би — граница Актюбинской области).

С 00:30 11 января из-за гололеда закрыто движение по трассе Самара — Шымкент (1 630 — 1 720 километры, мемориал Коркыт — село Бухарбай батыр.

Павлодарская область

С 00:43 11 января в связи с ухудшением погодных условий — метель, ограничение видимости — закрыто движение для всех видов автотранспорта на дороге Астана — Шидерты (205 — 259 километры, поселок Шидерты — Акмолинская область).

Ранее сообщалось, что школьники и студенты 1-2 курсов колледжей освобождены от занятий первой смены в Астане. Согласно прогнозу синоптиков, 11-13 января в столице ожидается снегопад, метель и гололед.

Штормовое предупреждение

Ночью и утром 11 января в Жамбылской области местами ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Таразе: ночью и утром 11 января ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

11 января в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидаются снег, метель, местами сильная. Местами туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 25 м/с, местами 30 м/с и более. Вероятность шторма 90-95 %.