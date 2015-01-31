Вторник, 13.07.2021
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О Вьетнаме — в программе «Три Товарища»

12 июля 2021

Гороскоп 13 июля

12 июля 2021

Как теперь работают медучреждения в Карагандинской области

12 июля 2021

ҚМДБ: 20 шілде – Құрбан айт мерекесінің бірінші күні

12 июля 2021

Темиртауский ТЮЗ закрыл театральный сезон

12 июля 2021

Қарағанды облысында оқушылар мен студенттер дәстүрлі оқуға қайта оралуға дайындалуда

12 июля 2021

В Минтруда назвали средний размер пенсии

12 июля 2021

«12 обезьян», часть 2 — в программе «Твоё кино»

12 июля 2021

Больше 19 тысяч рецептов на бесплатные лекарства из пакета ОСМС выписали врачи Карагандинской области

12 июля 2021

Новые правила по использованию судов в период нереста введут в Казахстане

12 июля 2021

Балқашқа бұқар бұғылары жіберілді

12 июля 2021

Военные психологи изучили новые методы работы

12 июля 2021

Есть мечта – иди к ней!*

12 июля 2021

Сколько доз вакцины «Спутник V» поступит в регионы Казахстана в августе

12 июля 2021

События 12 июля

12 июля 2021

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