Гороскоп от Юлии Мун на 13 июля, вторник. Вторником управляет Марс, растущая Луна в знаке …Читать дальше »
Последние новости
Больше 19 тысяч рецептов на бесплатные лекарства из пакета ОСМС выписали врачи Карагандинской области
Биыл ана мен баланы қолдауға бюджеттен 756 млрд теңге бөлінді. Ол 7 түрлі жәрдемақы мен төлем түрінде беріледі
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«Победа в воздухе куется на земле» — спортсмены парашютисты в программе «Зеленая волна»
3 июня официально считается днем рождения парашюта, и в гостях программы «Зеленая волна» побывали спортсмены-парашютисты …Читать дальше »
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«Нет Ничего Невозможного»: Эмин Аскеров о социальном предпринимательстве
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«Классика — она многогранна»: Константин Мишин ставит «Макбет» в театре им. Станиславского
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«Лучше профилактика, чем лечение» — специалист о синдроме хронической усталости в программе «Три Товарища»
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Каркаралинский историко-краеведческий музей привез свои экспонаты в Караганду
В Областном историко-краеведческом музее сегодня открылась выставка «Қарқаралы — қасиетті өлкем».Читать дальше »
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Театр начинается с Instagram’а: что могут увидеть казахстанцы онлайн (видео)
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Одна на всех: факты о первых днях Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года в 04.00 по московскому времени гитлеровские войска напали на СССР. Началась …Читать дальше »
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Одна на всех: 10 фактов о Знамени Победы
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Не враги: итоги 2021 года
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Театральная афиша: куда сходить в Караганде и Темиртау
Редакция novoetv собрала афишу театров Караганды и области на 3-4 июля.Читать дальше »
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Театральная афиша: куда сходить в Караганде и Темиртау