Ввозить товар из Казахстана в Узбекистан станет легче

Облегчена процедура ввоза товаров из Казахстана в Узбекистан.

C 1 января 2018 года граждане Узбекистана начали ввозить из Казахстана товары для личного пользования на сумму до 1000 долларов США без уплаты таможенной пошлины. Эту информацию подтвердили в Гостаможенном комитете Узбекистана.

До этого действовала норма в 10 долларов для единовременно ввозимых в страну товаров для собственных нужд из сопредельных государств.

«На КПП «Черняевка» (Гишт-Куприк – «Жибек Жолы» на узбекско-казахской границе – Ред.) таможенники ведут себя так вежливо, аж не верится. Они спокойно пропускают граждан, которые везут из Казахстана товар на сумму до 1 тысячи долларов. Нет никаких лишних проверок. Я впервые вижу такое,» – сказал один из узбекских торговцев.

Многие узбекистанцы ездят за товарами на казахстанский рынок, где продукты стоят на 30-40 процентов дешевле, чем на базарах Узбекистана.