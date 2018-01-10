В Караганде проходят бесплатные курсы профессиональной переподготовки

Карагандинцев приглашают на бесплатные курсы профессиональной переподготовки, сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области.Центр занятости населения приглашает безработных карагандинцев записаться на бесплатные курсы профессиональной переподготовки.

Обучение можно пройти по следующим специальностям:

— Швея,

-Бухгалтер,

-Водитель,

-Воспитатель (помощник воспитателя),

-Мастер по маникюру,

-Повар,

-Кондитер,

-Токарь,

-Английский язык,

-Компьютерная грамотность,

-И другие.

Во время переобучения будет выплачиваться стипендия — 16 759 тенге. Желающие записаться на курсы переподготовки должны относиться к категории безработного населения и иметь документ об образовании.

По вопросам бесплатного переобучения обращаться по адресу: проспект Бухар-жырау, 51/4, 4 этаж, 409 кабинет, контактный телефон: 996-403.

Режим работы: понедельник — пятница, с 09.00 до 18.30, обеденный перерыв с 13.00 до 14.30.