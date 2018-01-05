В этом году в Караганде построят два жилых комплекса и школу

Два жилых комплекса на более 1,3 тыс квартир построят в Караганде в 2018 году.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов совершил рабочий объезд областного центра и ознакомился с ходом строительства нового жилья и социальных объектов.

Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, аким побывал на площадке строительства жилого комплекса «Жанұя -2». Стоимость проекта — 2 млрд 600 тыс тенге. Здесь возводят десятиэтажные дома общей площадью 12 800 квадратных метров. Всего будет 199 квартир.

«Проект реализуется в рамках программы жилищного строительства «Нурлы жер», квартиры реализуются вкладчикам Жилстройсбербанка. Планируем завершить до конца 2018 года. Идем нормальными темпами. Проблем с финансированием нет», — рассказал директор ТОО «ККК Инжиниринг» Иван Малюшенко.

Он отметил, что используются материалы местного домостроительного комбината. Это инновационные продукты в отечественной строительной отрасли — двойные пустотные стены и филигранные плиты перекрытия. Технология позволяет ускорить сроки строительства и удешевить стоимость. По информации специалистов, трудозатраты сокращены на треть.

Эта же компания строит многоквартирный жилой комплекс в форме трилистника на улице Б. Момышулы. Стоимость проекта — 9,3 млрд тенге. Заказчиком является отдел строительства Караганды. Цель — обеспечение населения доступным жильем. Общая площадь комплекса 14 и 16-тиэтажных домов составит около 60 тысяч квадратных метров. Всего будет 1 128 квартир.

Проект реализуется по государственной программе «Развитие регионов до 2020 года» по направлению — жилье по линии Жилстройсбербанка. Работы идут по графику. Первые две очереди жилого комплекса планируется завершить во втором полугодии 2018 года. Строительство первой очереди уже подходит к концу.

Также строится новая школа на 1200 мест в микрорайоне Панель-Центр. Проект стоимостью 2 млрд 200 млн тенге реализуется по государственной программе «Нұрлы Жол». Средства были выделены из Национального фонда.

По словам главного инженера строительной компании Хикмака Давлетова, строительно-монтажные работы ведутся по графику. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 год.