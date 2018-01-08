События 8 января

8 января в мире отмечают:

Гинайкратия — фестиваль женщин в Греции, можно без преувеличения называть греческим аналогом российского женского праздника 8 марта

События:

1851 — Физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится.

1861 — В Российской империи вышел первый номер журнала «Вокруг света».

1957 — Бобби Фишер в возрасте 13 лет стал чемпионом США по шахматам.

Родились:

1720 — Джеймс Харгривс, английский изобретатель прядильной машины.

1910 — Галина Сергеевна Уланова, русская советская балерина, балетный педагог. Первые выступления Галины Улановой на сцене театра сразу же привлекли к ней внимание критиков. Здесь же в 1929 году в возрасте 19 лет Уланова станцевала свою первую ведущую партию — Одетту-Одиллию в «Лебедином озере». Но самым большим успехом Улановой стало создание неповторимого образа Джульетты в балете Прокофьева «Ромео и Джульетта».

1935 — Элвис Пресли, американский певец и актёр, «король рок-н-ролла». Один из самых коммерчески успешных исполнителейпопулярной музыки XX века. В Америке Пресли прозвали «королём рок-н-ролла». Несмотря на смерть Пресли, его музыка продолжает регулярно выпускаться до настоящего времени.

1946 — Робби Кригер, американский гитарист и автор песен, гитарист группы The Doors. По версии журнала Роллинг Стоун входит в сотню величайших гитаристоввсех времён и занимает 76-ю позицию 1947-Марина Мстиславовна Неёлова, российская актриса. Большая часть творческой биографии пришлась на работу в театре «Современник». Наиболее известные роли она сыграла в таких картинах как: «Монолог», «Осенний марафон», «Фантазии Фарятьева» и «Дорогая Елена Сергеевна». Народная артистка РСФСР.