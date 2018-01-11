События 11 января

11 января в мире отмечают:

Международный позитивный праздник «Спасибо»

Россия — День заповедников и национальных парков

Всемирный день «Спасибо»

День кофейных грез

События:

1569 — В Англии проведена первая в мире государственная лотерея.

1787 — Уильям Гершель открыл существование Титании и Оберона — спутников планеты Уран.

1909 — Из Нью-Йорка в Филадельфию отправились участницы первой женской автогонки.

1922 — Четырнадцатилетний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, для лечения которого от диабета был применён инсулин.

1963 — Открылась первая американская дискотека «Whisky-A-Go-Go».

Родились:

1972 — Андрей Малахов, российскийтележурналист, шоумен, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино» (1992—1995), Дирекции утреннего телеканала ОАО (до 1998 года — ЗАО) «ОРТ» (1995—2001), ведущим различных программ и спецпроектов (2001—2017).

1972 — Константин Хабенский, российский актёр, народный артист России.Получил известность после ролей оперуполномоченного Игоря Плахова в сериале «Убойная сила» (2000—2005) и Антона Городецкого в фильмах «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005). Сыграл значительные роли в фильмах «В движении» (2002), «Свои» (2004), «Статский советник» (2005), «Адмиралъ» (2008), «Географ глобус пропил» (2013), «Коллектор» (2016) и сериале «Метод» (2015). Также снимается в Голливуде, примечательными являются работы актёра в фильмах «Особо опасен» (2008), «Шпион, выйди вон!» (2011), «Чёрное море» (2014).

1972 — Аманда Пит, американская актриса кино и телевидения. Широкое признание получила благодаря фильму «Девять ярдов». Также известна по фильмам «Любовь по правилам и без», «Идентификация», «Сириана», «Экс-любовник» и др.

1981 — Антон Хабаров, российский актёр театра и кино. В 2000 году поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс В. И. Коршунова), которое успешно окончил в 2004 году. Сразу же был принят в труппу театра «Современник». С 2008 по 2010 годы работал в Театре имени Маяковского.