События 10 января

10 января в мире отмечают:

День обучения танцам пингвинов

День номера 110 — Япония

События:

1863 — В Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена (3,6 км).

1999 — Впервые в РК состоялись альтернативные выборы Президента Республики Казахстан, которым вновь стал Нурсултан Абишевич Назарбаев, получив 79,78% голосов избирателей.

2010 — В Караганде перед главным входом в здание русского драматического театра, который носит имя русского выдающегося режиссера, состоялось открытие памятника Константину Сергеевичу Станиславскому. Это первый памятник Станиславскому, установленный в странах СНГ.

Родились:

1896 — Илья Яковлевич Маршак, инженер-химик, писатель («Рассказ о великом плане», «Покорение природы»), брат Самуила Маршака.

1905 — Аркадий Трусов, советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР Дебют в кинематографе состоялся в фильме «Белинский», где в эпизоде он сыграл урядника, и с тех пор Аркадий Трусов становится одним из самых снимаемых артистов на «Ленфильме» (куда он и перешёл в 1956 году), всего им было сыграно более 120 ролей в кино.

1945 — Валентина Теличкина, советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка Российской Федерации(2009) Валентина Ивановна долго отказывалась сниматься в телесериалах, но, прочитав сценарий Алексея Сидорова для сериала «Бригада» (2002), согласилась принять в нём участие.

1945 — Род Стюарт, британский певец и автор песен, получивший известность сначала в The Jeff Beck Group, затем в The Faces. Наибольшего успеха Род Стюарт добился на сольном поприще, в основном в Великобритании, где 7 его альбомов поднимались на первое место UK Albums Chart, а из 62 хит-синглов 22 входили в первую десятку[1]. В списке журнала Q «100 величайших певцов»

1949 — Джордж Форман, американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории в 1969—1977 и 1987—1997 годах. Олимпийский чемпион 1968 года в любителях. Чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBC.

1981 — Алан Бадоев, украинский кинорежиссёр, клипмейкер и продюсер. Известен своей совместной работой с популярными российскими и украинскими исполнителями — съёмкой видеоклипов. Также сотрудничал с зарубежными артистами. Международную известность приобрёл после выхода своего первого полнометражного фильма «Оранжевая любовь» (в программе фестиваля — «Оранжлав»), который получил премию на фестивале «Киношок 2006» за лучшую режиссуру.