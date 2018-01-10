Сколько запусков ракет-носителей будет с Байконура в 2018 году

Сколько ракет-носителей запланировано запустить с Байконура в 2018 году, рассказал информационный сайт Tengrinews.kz.

17 пусков ракет-носителей запланировано осуществить с космодрома «Байконур» в 2018 году. Такую информацию предоставили в Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

По данным ведомства, будут проведены пуски ракет-носителей «Союз», «Союз-2» и «Протон-М» в рамках федеральной космической программы России (космические аппараты телекоммуникации и гидрометеорологии), программ международного сотрудничества (доставка на Международную космическую станцию экипажей, грузов, многоцелевого лабораторного модуля «МЛМ»), коммерческих проектов (космические аппараты телекоммуникации).

«Информация по запуску космических аппаратов военного назначения и испытательных пусков является конфиденциальной и разглашению не подлежит», — добавили в ведомстве.

Как отметили в Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности РК, планов пусков с «Байконура» ракет-носителей «Ангара» на данный момент не имеется. Вместе с тем на космодроме продолжаются работы по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» с высоким уровнем экологической безопасности.

«Сторонами был согласован принципиально новый подход к реализации проекта «Байтерек» на базе перспективной российской РН нового поколения «Союз-5» и наземной космической инфраструктуры КРК «Зенит- М». В этой связи пуски с космодрома «Байконур» ракет-носителей «Ангара» не планируются. КРК «Байтерек» будет использоваться для запусков как спутников, так и пилотируемых транспортных кораблей нового поколения. Первый запуск должен состояться в 2022 году», — рассказали в ведомстве.

Пуски ракет-носителей «Протон-М» планируется завершить почти полностью до 2026 года, и уже в 2018 году планируется подписание межправительственного соглашения, предусматривающего использование нового района падения отделяющихся частей ракет-носителей «Союз-2» на территории Джангельдинского района Костанайской области. Отмечается, что данные ракеты-носители используют в качестве ракетного топлива керосин и кислород.

«Проработка этого вопроса продолжается. В октябре 2017 года были проведены общественные слушания в Костанайской области, в ходе которых на все вопросы местного населения и представителей общественности по поводу открытия данного района падения были даны исчерпывающие ответы», — говорится в ответе профильного министерства.