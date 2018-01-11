«Сарыарка» всухую победила «Торос»

Олег Ломако на 16-й минуте увеличивает отрыв в счете.

«Сарыарка» встретилась на льду «Торосом».

Взятие ворот в матче произошло молниеносно, уже на 32-й секунде Кирилл Тамбиев отправил шайбу в ворота после паса на дальнюю штангу. Такое начало поединка слегка обескуражило хозяев, но «Торос» быстро пришел в себя. Вскоре у соперника был отменный шанс реализовать четыре штрафные минуты подряд, но все было безуспешно. Карагандинцы же свое большинство вскоре использовали, Олег Ломако на 16-й минуте увеличивает отрыв в счете.

Тотальное невезение для нефтекамцев продолжилось и во второй двадцатиминутке, каучуковый диск просто наотрез отказывался пересекать линию ворот, немало этому способствовала и надежная игра вратаря «Сарыарки» Георгия Гелашвили.

В заключительном игровом отрезке третья шайба от Олега Ломако, по сути, свела на нет интригу в этом матче.

В итоге встреча завершилось «сухой» победой карагандинцев.

Следующий матч «Сарыарка» проведет 12-го января. На этот раз клуб сыграет в Перми с «Молотом-Прикамье».