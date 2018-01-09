«Сарыарка» начала год с поражения в матчах ВХЛ

Карагандинская команда пропустила пять шайб.

Карагандинская «Сарыарка» начала выступление в сезоне 2018 года с поражения в выездном матче от «Нефтяника» из Альметьевска.

Первые два периода игра прошла под диктовку хозяев, которые смогли за этот промежуток времени трижды переиграть вратаря гостей/ Карагандинцы же не смогли потревожить голкипера «нефтяников».

В третьем отрезке прозвучали тревожные для «Нефтяника» нотки. «Сарыарка» усилиями Артура Сарварова, оформившего дубль, сократила отставание в счете до минимума.

Но соперник не ушел в «глухую оборону», а смог вновь оторваться от казахстанского клуба. На 57-ой минуте Кирилл Адамчук забросил четвертую шайбу. А чуть позже Умед Гильманов установил окончательный счет – 5:2.

Следующий матч «Сарыарка» проведет 10 января. В гостях команда встретится с «Торосом» в Нефтекамске. Начало игры — в 20.00 по времени Астаны.

После 39 матчей «Сарыарка» с 69 очками занимает седьмую строчку из 27 команд. Регулярный чемпионат завершится 18 февраля, а в плей-офф попадут 16 команд.