Подозреваемыми по делу о смерти девочки в больнице стали врачи в Караганде

В прокуратуре подчеркнули, что ждут заключения комиссии департамента охраны общественного здоровья.

В отношении врачей Карагандинской областной инфекционной больницы, где 31 декабря умерла трехлетняя девочка, расследуется уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником», передает Today.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

«Мы четко определились с квалификацией – дело расследуется по статье 317 УК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником». Материалы находятся в производстве следственного отдела Михайловского отдела полиции», — сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

В прокуратуре подчеркнули, что ждут заключения комиссии департамента охраны общественного здоровья.

Смерть Айзере Какармановой в инфекционной больнице Караганды

Ранее сообщалось, что дело зарегистрировали пока без квалификации.

3 января началась внеплановая проверка в инфекционной больнице Караганды, которую проводит департамент охраны общественного здоровья Карагандинской области. В состав комиссии вошли инфекционист, педиатр, рентгенолог и патологоанатом. Проверка будет вестись 30 рабочих дней, в соответствии с требованиями законодательства.

Мать Айзере Какармановой, которой не было и трех лет, умершей в областной инфекционной больнице утром 31 декабря, подозревает врачей в ненадлежащем оказании медицинской помощи.