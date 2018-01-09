Трудный возраст: проблемы «отцов и детей» глазами специалиста

О самой острой проблеме общества — взаимоотношениях «отцов» и детей — по видеосвязи из города Астана в программе «Три Товарища» рассказал эксперт по эффективным отношениям родителей и детей, специалист по личностным конфликтам Александр Гомонов.



Александр опирается не только на теорию, которую он получил в Санкт-Петербурге, когда обучался в Родительском Институте у доктора психологии из США, но и на личный, семейный опыт. У нашего гостя четверо детей: два мальчика и две девочки возрастом от 7 до 17 лет.

Впервые Александр задумался о том, что ему нужно получить дополнительные знания о воспитании детей, когда отводил дочерей в детский сад. Собрав малышек и отдав их на попечение нянечек, заниматься еще чем-то просто не хотелось — уж очень много сил приходилось отдавать этому занятию. «Если в 6-7 лет такие проблемы, то что будет в 15 лет?»— именно с этого вопроса и начался образовательный процесс Александра Гомонова.

Как практикующему специалисту, Александру часто задают вопросы про переходный возраст. По его мнению, дети не подготовлены к этому этапу жизни. Тогда возникает вопрос: почему, когда все знают о переходном возрасте, много читают о нем, дети все равно остаются к нему не готовы. Эксперт сказал, что до подросткового возраста, а именно до 13-14 лет, дети находятся не совсем в сознательном состоянии, потому что за них все решают взрослые. И когда сыновья и дочки пытаются проявить самостоятельность, взрослые из-за любви не дают им это сделать и продолжают решать все за них. Результат: дети теряют способность принимать собственные решения. Кроме этого, ребята до подросткового периода не могут давать себе оценку сами: мнение о себе складывается из того, как их хвалят родители. Но и тут Александр предостерег наших зрителей: хватить обязательно нужно, но делать это нужно правильно.

Например, сказать не «молодец», а «какой ты ловкий», то есть в похвале нужно использовать прилагательные, характеристики. Если родители не подмечают то, что их дети сделали хорошо, со временем ребенок может столкнуться с тяжелой ситуацией — у него нет оценки себя со стороны. В итоге дети не могут себя позиционировать в обществе, увидеть себя со стороны. Взрослый мир открылся, а маленький человек не понимает, что нужно сделать. Перед ними открываются двери нового мира, про который все говорят в школе и дома, и у него наступает состояние пространственного непонимания — он реально не понимает, что с ним происходит.

Еще один термин, который часто применяют с «переходным возрастом» — это «кризис», который рождается из-за того, что взрослые не готовы в этом периоде принять быстроменяющуюся личность ребенка.

«Потому что в этот момент строится личность, которая хотела бы жить по-своему: хотела бы слушать свою музыку, хотела бы принимать свои решения. Но в данный момент, который у них происходит, взрослые и дети не могут договориться, и поэтому общество приняло назвать это кризисом», — сказал Александр.

Кризис заключается в следующем: у человека в 14 лет возникает некая перестройка на взрослый мир — требование общества и социума, к которым его подталкивают родители. Что в это время испытывает ребенок? Все зависит от его характера: каким он родился, как его воспитывали и как к нему относились в обществе и дома. У мальчиков и девочек кризис проходит по-разному, есть два варианта развития: трансформация в улучшение или усугубление, которое и приведет к более проблемным отношениям.

Что пугает родителя, когда настает такой «трудный» возраст? Что ребенок хочет перекрасить волосы в какой-то очень смелый цвет, или что чадо хочет гулять с кем- то, слушать музыку? Ребенок всего лишь хочет, чтобы его слышали и считались с его мнением — это его потребность как личности.

Вначале кажется, что принять ребенка таким, какой он есть, легко, а вот на деле это оказывается сложно. Хотя ребенок принимает своих родителей такими, какие они есть, ровно до того момента, как они пытаются его переделать.

«И все попытки переделывать, как правило, сводятся к тому, что конфликт разрастается. Каждый человек, у которого есть дети, идя домой, видит картинку: посуда чистая, квартира убрана, ребенок встречает с распростертыми объятиями. И когда мы приходим и видим, что все вообще не так, естественно, у нас возникает куча требований к этой личности. На самом деле, взрослым нужно в этот момент поступить правильно: остановиться, перестать пытаться подстроить ребенка под свое видение и мышление. Лучше остановиться, не горячиться, а взвесить все. Тем более, дорогие мои родители, дорогие коллеги, сейчас огромное количество информации. Можно найти все, что угодно. Огромное количество тренингов. Проблема заключается в том, что нам сложно пойти к кому-то и рассказать о своих проблемах. Представьте, насколько им, подросткам, сложно. Мы-то люди взрослые, мы можем свою точку зрения сформулировать более-менее, а у них даже такого опыта жизненного нет», — поделился эксперт.

Александр отметил, первое, что должен сделать каждый родитель — это не опуститься до уровня ребенка, а поднять до его на свой уровень, стать ему другом. А для этого, в первую очередь, нужно задать самому себе вопрос: кто я для подростка? Друг или социальная единица, которая называется родителем. Еще эксперт предостерег родителей от сравнений своего ребенка с другими — это самое страшное, что можно сделать для своего чада.

В последнем выходе эксперт по эффективным отношениям родителей и детей, специалист по личностным конфликтам Александр Гомонов дал совет всем родителям, которым мы поделимся с вами.

«Дорогие родители! Особенно будущие. Прежде чем, как это говорят в обществе, завести детей, задуматься о том, что у вас появятся дети, пожалуйста, это большая просьба — обратитесь к специалистам, обратитесь к литературе, психологам или тренерам — к людям, которые знают больше, чтобы ваше прибывание с ребенком приносило только радость. Ну, а для тех, у кого уже есть дети, я бы хотел пожелать одно — я предлагаю с сегодняшнего дня просто помириться с ними и перестать воевать, перестать доказывать что-либо, потому что это бесполезно. Вы сами прекрасно знаете, что если вам что-то со стороны навязывают, вы это отрицаете. У них тоже есть личность и свое мнение. Первое, что я вам предлагаю сделать сегодня — уделите детям хотя бы час времени, сходите куда-то, поговорите по-душам и попросите у своего друга-ребенка прощения. Второе — всегда оставляйте место для веры в своего ребенка. Третье — если вы не знаете, как достучаться и вы не можете это выразить словами, перейдите на язык ютьюба, на язык гугла. Что это значит: найдите несколько фильмов об отношениях. Вы там увидите себя и найдете выход. И что очень важно — гуляйте с ребенком хоть по 15-20 минут в день. Желаю вам в этом году мира и понимания!»

Не бойтесь быть другом своему ребенку! От вашего отношения к детям зависит его будущая жизнь.