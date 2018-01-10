О чем было ежегодное обращение Президента Казахстана к народу

Нурсултан Назарбаев обратился с ежегодным посланием к народу Казахстана,сообщили в пресс-службе акимата города Караганды.В послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Президент РК акцентировал внимание на 10 основных задачах, от «перезагрузки» финансового сектора, повышения эффективности транспортно-логистической инфраструктуры, до борьбы с коррупцией и эффективного госуправления.

Нурсултан Абишевич особо отмечает, что флагманом внедрения новых технологий должна стать казахстанская индустрия. При этом в промышленности нужно повысить уровень производительности труда через цифровизацию производственных процессов и освоение современных бизнес-моделей.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев заверил, что все свои социальные обязательства государство исполнит в полном объеме, об этом говорят цифры: 1 января солидарные пенсии выросли на 8%, а с июля базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа.

Глава государства поручил с 1 июля дополнительно ввести госпособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства. А для повышения престижа профессии учителя — с 1 января должностной оклад педагогов, которые переходят на обновленное содержание учебного материала, увеличат на 30%.

Текст обращения опубликован на сайте Акорды.