Куда сходить в Караганде: топ событий недели

Главные новогодние праздники отгремели, но это не значит, что Караганда ушла в обычный рабочий график. Если вы не знаете, куда пойти в шахтерской столице, novoetv вам подскажет. Предлагаем вашему вниманию топ-12 событий, которые стоит посетить и на которые обратили внимание карагандинцы за последнюю неделю.

Рейтинг интереса жителей к событиям Караганды с 03.01.18 по 11.01.18:

Кремлевская Ёлка в Караганде — Цирк Караганды, 13.01-14.01.2018, цирк

ДДТ. «История звука» — Центр бокса им. С. Сапиева, 06.03.2018, концерт

ХК «Сарыарка» — ХК «Химик» — «Караганды арена», 18.01.2018, спорт

Шоу «Признание в любви-3» — ДКГ, 08.02.2018, концерт

Мельница. «Акустика 36,6» — ДКГ, 23.02.2018, концерт

«Близкие люди» в Караганде — ДКГ, 10.02.2018, спектакль

Баста в Караганде — Центр бокса им. С. Сапиева, 10.03.2018, концерт

«Страсти по-французски» — Театр им.Станиславского, 03.03.2018, спектакль

Принцесса цирка (КАТМК) — ДКГ, 20.01.2018, спектакль

Маленькая камерная пьеса (TS) — Театр им.Станиславского, 12.01.2018, спектакль

Группа «Мураками» — Клуб «5 угол», 02.02.2018, концерт

Успейте посетить, не пропустите!

* Информация предоставлена порталом ticketon.kz.