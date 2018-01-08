Когда в Караганде появится система электронного обилечивания

В пресс-службе акимата Караганды рассказали, когда в Караганде будет введена система электронного обилечивания в общественном транспорте.

В Караганде с мая 2018 года запустят систему электронного обилечивания в общественном транспорте.

Программу по внедрению системы электронного обилечивания реализовывает Алматинская компания, с которой заключен меморандум о взаимном сотрудничестве. В настоящее время компанией заключены договора со всеми 9-тью пассажироперевозчиками города.

До конца января откроется Карагандинский филиал, после чего начнутся работы по установке терминалов оплаты в автобусах города и изготовление карт оплаты.

При обеспечении эффективной работы контрольно-ревизионной группы прогнозируется увеличение доходов перевозчиков за счет полноты сборов за проезд в общественном транспорте.

Оплата за проезд в общественном транспорте будет осуществляться электронной картой: для льготников и учащихся школ изготовят именные карты с фотографией.

Дополнительной функцией при оплате за проезд в общественном транспорте будет оплата телефоном.

Вместе с тем при установке терминалов оплаты дополнительно в каждом автобусе установят по четыре камеры видеонаблюдения в каждом автобусе.