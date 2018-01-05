Гороскоп 5 января

Овны — День потребует осторожности, но сложится вполне удачно, если вы не забудете о здравом смысле и чувстве меры.

Тельцы — Очень хороший день для тех, кто ставит перед собой высокие цели и не боится тяжелой работы.

Близнецы — День оригинальных решений, удивительных поступков и забавных выходок. Сегодня вы не раз поставите окружающих в тупик.

Раки — Хороший день для начала новых дел. Можно браться за смелые бизнес-проекты и воплощать в жизнь творческие замыслы.

Львы — Для вас нет почти ничего невозможного; удача сопутствует во многих начинаниях.

Девы — Сегодня вы привлечете к себе внимание окружающих, даже если не будете особенно к этому стремиться.

Весы — Упорство, настойчивость и целеустремленность – вот что сегодня требуется от вас.

Скорпионы — Вопросы, связанные с работой, развитием карьеры и финансами, решаются быстро и самым благоприятным для вас образом.

Стрельцы — Наступил подходящий момент для того, чтобы выйти из тени и продемонстрировать окружающим свои лучшие качества.

Козероги — Вас отличают решительность, целеустремленность, а также удачливость – все, что необходимо для успеха.

Водолеи — Подходящий день для любых дел, требующих творческого подхода и нестандартного взгляда на вещи.

Рыбы — Старайтесь не реагировать на мелкие недоразумения и не поддаваться на провокации.