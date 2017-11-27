В Департаменте государственных доходов по Карагандинской области новый руководитель

Назначен новый руководитель Департамента государственных доходов по Карагандинской области, передает пресс-служба ведомства.

Алмат Имангожин назначен новым руководителем Департамента государственных доходов по Карагандинской области.

Алмат Отжанович Имангожин родился в 1969 году в Алматы. Окончил Казахскую Государственную академию управления в 1993 году. В 2001 году получил диплом Государственного национального университета имени Аль-Фараби. По квалификации — экономист и юрист.

Начал трудовую деятельность в 1992 году в должности налогового инспектора отдела налогообложения общественных организаций, потребкооперации и прочих доходов Налоговой инспекции по Калининскому району Алматы.

С 1993 по 1995 год был старшим инспектором отдела налогообложения прибыли общественных организаций, потребкооперации и прочих доходов Налоговой инспекции по Алматы.

С 1998 по 1998 года работал начальником отдела взимания Налогового комитета по Турксибскому району Алматы.

В мае 2009 г. переехал в Астану, где до 2014 года занимал должность заместителя начальника Налогового департамента.

В ноябре 2014 года был назначен заместителем руководителя Департамента государственных доходов по городу Астане.

Имеет Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан в честь 10-летия Независимости Республики Казахстан, Юбилейную медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» и звание «Отличник налоговой службы».