События 28 ноября

28 ноября в мире отмечают:

День профессионального бухгалтера

День придумывания новых слов

Начало Рождественского поста

События:

1908 — Сформирована Амурская речная флотилия.

1950 — Основана международная организация «План Коломбо».

2008 — В Алматы прошла презентация первого сольного альбома казахстанской инструментальной группы «Улытау».

2014 — Киностудия «Казахфильм» стала сопродюсером масштабного голливудского проекта под рабочим названием «Арабские ночи» по мотивам сказок «1000 и одна ночь».

Родились:

1880 — Александр Блок, русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик. Классик русской литературы XX столетия, один из крупнейших представителей русского символизма.

1932 — Зиновий Высоковский, советский и российский актёр театра и кино, эстрадный артист. Народный артист Российской Федерации (2003), Заслуженный деятель культуры Польши (Парк советского периода , Старые песни о главном 2 1982 — Алиса в Зазеркалье (мультипликационный) — Труляля).

1956 — Роберто Дзанетти, итальянский певец, композитор и автор текстов. Как музыкант более известен под псевдонимом Savage(Сава́ж), как продюсер — Robyx. Характерный представитель итало-диско 1980-х годов.

1960 — Джон Гальяно, английский модельер, известный благодаря своим эпатажным коллекциям. С 1996 по 2011 год являлся арт-директором модного дома Christian Dior.

1976 — Райан Крстиан Квонтен, австралийский актёр, наиболее известный по роли Винни Паттерсона в «Домой и прочь», Джея Робертсона в «Вечном лете» и Джейсона Стакхауса в «Настоящей крови».

1984 — Мэри Элизабет Уинстэд, американская актриса. Известна прежде всего как «королева крика», в частности из-за ролей в фильмах «Чёрное Рождество», «Пункт назначения — 3», «Доказательство смерти», «Нечто». Но жанром ужасов актриса не ограничивается, о чём свидетельствует её работа в семейной фантастике «Высший пилотаж», драмеди «Бобби», экшенах «Крепкий орешек 4» и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», а также комедии «Скотт Пилигрим против всех».