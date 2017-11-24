События 24 ноября

24 ноября в мире отмечают:

Страны Арктики — День моржа

Черная пятница

Всемирный день отказа от покупок

День друзей в США

События:

1905 — Начало Севастопольского восстания моряков во главе с лейтенантом Петром Петровичем Шмидтом.

1927 — Официальное открытие Московской оперетты.

1956 — Постановление ЦК КПСС о восстановлении национальных автономий калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей.

1961 — Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрещении применения ядерного оружия.

Родились:

1729 — Александр Суворов (ум. 1800), российский полководец, генералиссимус. По другим данным — родился в 1730 году.

1888 — Дейл Карнеги, американский педагог, лектор, писатель.

1913 — Джеральдин Фицджеральд , американская актриса, одна из членов Американского театрального холла славы.

1938 — Наталья Леонидовна Крачковская, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации.

1941 — Александр Васильевич Масляков, советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный член фонда «Академия Российского телевидения».

1954 — Эмир Кустурица, югославский и сербский кинорежиссёр и актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

1978 — Кэтрин Мэри Хайгл, американская актриса, продюсер и бывшая модель. Наиболее известна по роли Иззи Стивенс в телесериале «Анатомия страсти» (2005–2010). Хайгл также исполнила главные роли в фильмах «Немножко беременна» (2007), «27 свадеб» (2008), «Голая правда» (2009), «Киллеры» (2010), «Жизнь, как она есть» (2010) и «Старый» Новый год» (2011).