«Сарыарка» побеждает четвертый матч подряд

Очередным противником карагандинцев стал «Спутник» из Нижнего Тагила.

«Сарыарка» завершает очередную выездную серию игр в рамках регулярного чемпионата ВХЛ, и возвращается в Караганду с 12 очками, а это значит подопечные Дмитрия Крамаренко обыграли всех соперников на выезде в основное время, не потеряв ни одного балла.

Очередным противником карагандинцев стал «Спутник» из Нижнего Тагила.

Первый период и половину второго счет в игре открыт не был. Но как только матч достиг экватора, нападающий Сергей Тополь за две минуты оформил дубль. Хозяева льда в свою очередь не смогли завершить удачно ни одну из своих атак, благодаря надежной игре защитников «Сарыарки» и вратаря Александра Бородули.

В третьем периоде ситуация не изменилась: Станислав Альшевский сделал разрыв еще больше, сняв вопрос о победителе в матче, а нижнетагильцы так и не смогли ни разу удачно завершить созданные моменты у ворот гостей.

Статистика матча

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Сарыарка» (Караганда) 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

0:1 – 32:32 Тополь (Иванов, Зиазов)

0:2 – 34:57 Тополь (Альшевский, Антоновский)

0:3 – 49:37 Альшевский (Тополь, Зиазов)

Вратари: Аляпкин — Бородуля

Источник: Today.kz