«Сарыарка» одержала пятую победу кряду в розыгрыше ВХЛ

Соперником карагандинцев был «Горняк» из города Учалы.
Карагандинская «Сарыарка» начала заключительную ноябрьскую серию домашних игр в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Соперником карагандинцев стал «Горняк» из города Учалы.
В первом периоде карагандинцы забросили три шайбы, обеспечив себе комфортное преимущество в счете, которое удалось сохранить на протяжении всей игры. Авторами голов стали Станислав Альшевский, Артур Сарваров и Айрат Зиазов. «Горняк» в этом игровом отрезке ушел не с пустыми руками, сумев переиграть Гелашвили один раз.
Второй игровой отрезок прошел без взятия ворот.
В заключительной двадцатиминутке Эдграс Сиксна в четвертый раз переиграл гостей, после чего наставник «Сарыарки» Дмитрий Крамаренко дал поиграть молодому вратарю Бояркину. Но «Горняк» не забросил даже менее опытному голкиперу.
Таким образом, «Сарыарка» обыгрывает «Горняк» со счетом 4:1, одержав пятую победу кряду.
Статистика матча:
«Сарыарка» (Караганда) — «Горняк» (Учалы) 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
1:0 — Альшевский (Зиазов) — 06:25
1:1 — Попов (Антонов, Цапаев) — 06:48
2:1 — Сарваров (Наместников, Сиксна) — 07:43
3:1 — Зиазов (Тополь) — 18:51
4:1 — Сиксна (Антоновский, Ломако) — 49:36 ГБ
Вратари: Гелашвили (Бояркин, 49:36 — 60:00) — Устинский
Источник: Today.kz