«Сарыарка» одержала пятую победу кряду в розыгрыше ВХЛ

Соперником карагандинцев был «Горняк» из города Учалы.

Карагандинская «Сарыарка» начала заключительную ноябрьскую серию домашних игр в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Соперником карагандинцев стал «Горняк» из города Учалы.

В первом периоде карагандинцы забросили три шайбы, обеспечив себе комфортное преимущество в счете, которое удалось сохранить на протяжении всей игры. Авторами голов стали Станислав Альшевский, Артур Сарваров и Айрат Зиазов. «Горняк» в этом игровом отрезке ушел не с пустыми руками, сумев переиграть Гелашвили один раз.

Второй игровой отрезок прошел без взятия ворот.

В заключительной двадцатиминутке Эдграс Сиксна в четвертый раз переиграл гостей, после чего наставник «Сарыарки» Дмитрий Крамаренко дал поиграть молодому вратарю Бояркину. Но «Горняк» не забросил даже менее опытному голкиперу.

Таким образом, «Сарыарка» обыгрывает «Горняк» со счетом 4:1, одержав пятую победу кряду.

Статистика матча:

«Сарыарка» (Караганда) — «Горняк» (Учалы) 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

1:0 — Альшевский (Зиазов) — 06:25

1:1 — Попов (Антонов, Цапаев) — 06:48

2:1 — Сарваров (Наместников, Сиксна) — 07:43

3:1 — Зиазов (Тополь) — 18:51

4:1 — Сиксна (Антоновский, Ломако) — 49:36 ГБ

Вратари: Гелашвили (Бояркин, 49:36 — 60:00) — Устинский

Источник: Today.kz