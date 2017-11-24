Краеведческому музею жители области подарили семейные реликвии

К 85-летию Карагандинского областного историко-краеведческого музея с начала этого года проходила акция «Дар музею», сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

Были изготовлены листовки с обращением к жителям нашего города и области с просьбой передать в музей документы, фотографии, знаки отличия, старые книги, грамоты, предметы быта и ремёсел, орудия труда, посуду и другие вещи разных годов.

«К примеру, зачастую во многих семьях бережно хранят старые, очень давно вышедшие из обращения банкноты и монеты, как память об ушедших событиях, людях, иногда как семейную реликвию, передавая из поколения в поколение, рассказывая истории, связанные с ними. Нет такого человека, который, увидев старый денежный знак, с любопытством не изучил бы его», — рассказывает главный хранитель Карагандинского областного историко-краеведческого музея Меруерт Орыспаева.

Так, благодаря акции «Дар музею» нумизматическая коллекция Областного краеведческого музея пополнилась монетами советского периода, которые передала карагандинка Елизавета Васильевна Чурилова. Это 40 монет, выпущенных в разные годы к знаменательным и юбилейным датам.

По инициативе Ертугана, Асемгуль и Айгерим Оспановых из отделения Ынтымак Бухар-Жырауского района в дар музею были переданы изделия прикладного искусства — капсырма (застёжки для камзола), а также семейная копилка с 230 советскими монетами.

Украсил экспозицию музея и женский браслет конца ХІХ века, который подарила музею жительница нашего города Райхан Тулеуовна Интыкбекова.

В одном из экспозиционных залов можно увидеть револьвер ХІХ века, принадлежавший деду Алмагуль Мухтаровны Махметовой — Махмету Битуеву.

Все собранные предметы можно будет увидеть в постоянной экспозиции и на передвижных выставках с обязательным указанием фамилий владельцев и дарителей.