Карагандинских предпринимателей призвали не повышать цены в преддверии праздников

Не допускать удорожания продуктов питания в магазинах и на рынках Карагандинской области в канун новогодних праздников призывают власти региона местных предпринимателей.

Вопрос ежегодного повышения цен на продукты питания в период декабрьских праздников, как сообщили в пресс-службе акима, обсудил на совещании аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

«Уже сейчас нужно упреждающе работать над тем, чтобы не допустить необоснованного роста цен», — обратился к представителям управления предпринимательства аким области.

Ерлан Кошанов поручил уполномоченным органам «подумать, какие оперативные меры можно принять, чтобы в этом году не допустить роста цен».

«Это в первую очередь касается акимов городов и районов», — сказал Ерлан Кошанов.

В минувшие годы исполнительной власти удавалось сохранять стабильность цен на яйца, картофель, овощи за счет проведенной работы с представителями малого и среднего бизнеса и благодаря активизации работы стабилизационного фонда.