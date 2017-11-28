56 единиц спецтехники будут работать на дорогах Осакаровского района зимой

Во время рабочей поездки в Осакаровский район аким Карагандинской области Ерлан Кошанов проверил готовность служб к содержанию автодорог предстоящей зимой.

В Осакаровском районе будут обслуживать 65 км автодороги Астана-Караганда: от станции Анар до Баймырзы. Для очистки этого участка трассы предназначено 56 единиц спецтехники, в том числе шнекороторы, автогрейдеры, лафеты, погрузчики, тракторы К-770 и Т-150. Помимо этого, заготовлены снегозадерживающие переносные щиты, временные дорожные знаки и инертные материалы — техническая соль и антигололёдный реагент на ацетатной основе. Последний будут использовать на бетонных участках дороги, поскольку при гололёде там нельзя использовать техническую соль. А химический реагент позволяет предотвратить скольжение и выдерживает температуру до минус 56 градусов.

В Осакаровке аким области также посетил Центральную районную больницу. Здесь установлена комплексная информационная система (КМИС) во всех кабинетах, отделениях и скорой медицинской помощи, имеется селекторная связь с 7 врачебными амбулаториями.

Также глава области побывал в пришкольном интернате при КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) на базе средней школы № 12 посёлка Осакаровка». Здание интерната нуждается в капитальном ремонте. Уже объявлен конкурс на составление проектно-сметной документации. Ремонт планируют начать в марте и закончить к концу лета следующего года. Примерная стоимость проекта составит 70-80 млн тенге.

О проблемах шла речь не только в школе-интернате, но и в отделе занятости и социальных программ Осакаровского района. На данный момент в учебном заведении проходят обучение и лечение 12 детей-инвалидов. Ещё 15 детей с ограниченными возможностями вынуждены учиться и лечиться на дому. Для этих детей необходим микроавтобус, специально оборудованный для инвалидов. Эту проблему Ерлан Кошанов пообещал решить в ближайшее время.

«Я вижу, что в школе-интернате детям уютно и нравится. Мы сделаем всё возможное, чтобы они радовались. Думаю, сможем решить вопрос и с транспортом», — сказал аким области.

Также Ерлан Кошанов посетил местное почтовое отделение, Центр обслуживания населения, мукомольный цех «Алтын Астык-А» и торговый дом «Октябрь».