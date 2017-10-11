В программе «Зеленая Волна» поговорили о карагандинских автопарках

В программе «Зеленая Волна» об автопарках Караганды рассказал журналист Сергей Перхальский, передает novoetv.kz.

Карагандинские автопарки обещали ввести единую форму для кондукторов и водителей, нормализовать передвижение и провести интернет — из этого появился только wifi, но на пару месяцев, сейчас такой услуги уже нет.

Серею Перхальскому меморандум о повышении проезда, который был подписан в 2014 году, запомнился не только баталиями автопарка с общественностью, но и судебными делами в отношении нашего гостя.

«На меня наши депутаты тогда подавали в суд: подавали заявление в полицию, заводили уголовное дело — все потому, что им не понравилось, что их критикуют. Но по факту что мы имеем: большая часть пунктов меморандума, который в этом году закончился, до сих пор не исполнили», — сказал Сергей.

По словам нашего гостя, автопарки с весны хотели подавать заявки на повышение проездного тарифа, но заведующий сектором пассажирского транспорта городского акимата Искандер Кабидулла сказал, что повышения тарифа не будет.

На последних собраниях, которые проводили общественники в этом году, руководители автопарков сказали, что повешение стоимости проезда должно быть из-за девальвации и подорожания горючего вещества, которым заправляют транспорт. Отметим, что по расчетам, которые были сделаны до этого момента, в автопарке был хороший доход.

В Караганде остро стоит проблема с проездными. Она возникла еще в 2014 году, когда повышали тариф. Водители маршруток были согласны оставить прежний тариф — 50 тенге, но без проездных. Это предложение отклонили, что сейчас вызывает новую волну судебных разбирательств.

В этом году исковое заявление подали руководители ТОО «Таксокомбинат» и ТОО «Манас», а ответчиками выступили автобусный парк №3 и автобусный парк № 5. В этих судебных спорах затрагивают вопрос о разделении денежных средств, которые получают автопарки за счет социальных и общих проездных.

В 2014 году было заключено соглашение, в котором все перевозчики распределили между собой доли от продажи проездных билетов и бюджетные деньги в соответствии с пассажиропотоком. Со временем пассажиропоток изменился, а деньги до сих пор распределяются по тому же соглашению.

«Многие заметили, что в последнее время возникла проблема с тем, что в маршрутках говорят, что проездной не действителен. Как раз вот это исковое заявление, это решение суда этот пласт нам и вскрывает. Потому что получается, что во-первых, суд первой инстанции экономического суда признает это соглашение недействительным, то есть оно не должно было заключаться, и согласно этому соглашению все деньги почему-то шли третьему автопарку сначала», — резюмировал журналист.

Даже суд признает этот момент нарушением и указывает в решении суда то, что государство — наш акимат ГУ ЖКХ — должно было каждому автопарку по отдельности перечислять денежные средства, а не отдавать все автопарку № 3.

Например, решение суда по делу ТОО «Таксокомбинат» еще не вступило в законную силу, но в решении суда четко написано: » Взыскать с ТОО «Автобусный парк №3 «в пользу ТОО «Таксокомбинат» сумму в размере 40 миллионов 901 тысячи 45 тенге». Таких автопарков, которые не получили заслуженные деньги, в нашем городе минимум три.

Непонятно и то, насколько убыточен проезд из-за очередной проблемы автобусов — не всем пассажирам выдают билеты. Даже сам автопарк не заинтересован в том, чтобы каждый получал билетик — это стало ясно из очередного судебного дела.

Билетирование помогает контролировать, сколько денег собирает водитель. Большая часть водителей автопарка № 3 работают нелегально: они не заключают прямых трудовых договоров, при этом уже подтвердили, что практически 400 водителей автопарка № 3 работали по таким договорам, которые позволяли сами себе назначать заплаты. Определенную часть водители платят автопарку, а все остальное забирают себе. Такому сотруднику не платили отчисления в пенсионный фонд и медицинское страхование.

Кстати, в Караганде хотят ввести электронное билетирование: это позволит сделать прозрачным все проездные доходы, которые можно будет контролировать. Но тут мы сталкиваемся с другими проблемами: оборудование для этих карт стоит очень дорого, и в маршрутки, которые в разы меньше автобусов, будет трудно вместить такое оборудование. Конечно, можно опереться на опыт двух казахстанских городов — Астаны и Алматы, но пока такое нововведение находится на рассмотрении и оставляет много вопросов.

Сергей Перхальский обещал прийти в эфир программы «Зеленая Волна» в ноябре — после очередного совещания, где будут решать или хоть искать решения проблем общественного транспорта. Следите за обновлениями на сайте в ноябре и за анонсами в соцсетях novoetv, мы будем держать вас в курсе событий.