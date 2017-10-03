В Караганде работает молодежный центр

Бахтиар Бекмурзаев — директор КГУ «Молодежный ресурсный центр города Караганда» — рассказал о том, как работают с молодежью в нашем городе.

Молодежный ресурсный центр Караганды начал свою работу в 2013 году. Вообще, создавать подобные центры — это поручение Президента. В 2012 году прошел съезд молодежного крыла партии «Нур Отан», где Нурсултан Назарбаев дал задание — создать молодежные центры во всех областях Казахстана.

Когда начал работать Карагандинский молодежный центр, в штате было всего 3-4 человека. Сейчас работает уже 15 сотрудников, и это количество постепенно увеличивается. Кроме этого, есть и внештатные работники.

В молодежном центре работают четыре сектора: общей координации и взаимодействия, молодежных проектов и программ, информационной работы и мониторинга и сектор по делам религии, который открылся месяц назад. У каждого сектора свой функционал: заведующий сектором и два специалиста.

Ежедневно активисты этого центра проводят по два-три мероприятия в городе.

Бахтиар Бекмурзаев даже на эфир приехал с одного из мероприятий, которое проходило в Майкудуке. Это был экологический турнир — кубок чистоты среди школьников, о котором можно прочитать здесь. Этот турнир ежегодный, и проходит еще и между студентами ВУЗов и колледжей. Студенты соревновались на неделю раньше школьников.

Рассказал Бахтиар и о молодежном Маслихате города Караганды, который создан в рамках республиканского проекта «Город, дружественный ребенку».

В молодежном Маслихате такие же правила, как и в официальном: с каждого округа, а их в Караганде 30, представляют по одному депутату. Сейчас в штате 29 школьников и 1 студент КарГУ.

Юные депутаты присутствуют на сессиях Маслихата города Караганды, видят государственную службу изнутри и озвучивают там свои проблемы. В декабре прошлого года каждому депутату молодежного Маслихата вручили мандаты.

Мероприятия в молодежном ресурсном центре Караганды ежегодные, ежеквартальные и ежемесячные. Например, «КазКлуб» — ежеквартальное мероприятие, на котором изучают государственный язык. На последнем заседании учили новый латинский алфавит.

В скором времени молодежный центр Караганды организует «Слет молодых Журналистов», который пройдет уже в третий раз.

Принимать участие в жизни и мероприятиях Молодежного ресурсного центра Караганды могут карагандинцы от 14 до 29 лет. За анонсами следите в группе Вконтакте и смотрите фото в аккаунте Instagram.