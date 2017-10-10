В международном турнире по дзюдо карагандинец завоевал золото

Карагандинец Жансай Смагулов завоевал золото в международном турнире по дзюдо.

Золотую медаль на этом первенстве завоевал карагандинец Жансай Смагулов.

В состав сборной Казахстана вошли четыре представителя Карагандинской области: Айгерим Торегожина (48 кг), Абылайхан Шаратов (60 кг), Жансай Смагулов (73 кг) и Ислам Бозбаев (90 кг).

В первый день соревнований Абылайхан Шаратов стал обладателем бронзовой медали. Во второй день турнира золотую медаль завоевал Жансай Смагулов, победив в финале спортсмена из Узбекистана, занимающего 11-е место в мировом рейтинге IJF.

Карагандинского дзюдоиста тренирует Кайдар Канжанов. Жансай Смагулов — мастер спорта международного класса, участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро, бронзовый призёр чемпионата Азии 2017 года.