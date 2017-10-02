В Карагандинской области создают запас картофеля и овощей на зиму

Стабилизационный фонд с закладкой 800 тонн картофеля и овощей, а также склады в крестьянских хозяйствах с 3 600 тоннами продуктового запаса сформированы в Карагандинской области на предстоящий осенне-зимний период.

Власти заключили меморандумы с крупными хозяйствами по резервированию овощей и картофеля, чтобы отпускать их в межсезонье по фиксированным ценам.

Как сообщили в пресс-службе акимата региона, также формируется стабилизационный фонд с закладкой 800 тонн картофеля и овощей.

По прогнозам, уровень инфляции к концу года будет удержан в обозначенном коридоре. Принятыми мерами, как заверил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов в отчете перед депутатами областного маслихата на очередной сессии, удалось снизить рост цен на продукты питания.

«Как вы знаете, с начала года область была в аутсайдерах. Темпы роста цен превышали республиканские. Проблема была изучена. Мы приняли ряд мер оперативного и системного характера, наладили сотрудничество с производителями товаров и торговыми сетями. В результате удалось уровень цен на продукты питания снизить на 0,8 процентов по сравнению с показателем прошлого года», — сообщил Ерлан Кошанов.

Главная задача — удержать уровень инфляции в обозначенном коридоре.