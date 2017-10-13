В Карагандинской области проверили состояние пожарных гидрантов

На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Карагандинской области обсудили вопросы состояния наружного противопожарного водоснабжения. Проверка выявила проблемы, имеющиеся в этой сфере.

«В Карагандинской области на балансе коммунальных организаций и объектов хозяйствования насчитывается 11 578 пожарных гидрантов и 603 пожарных водоёма. Результаты проведённых проверок 2017 года состояния противопожарных водоисточников показали, что для пожаротушения возможно использование только 7 673 гидрантов и 434 водоёмов, остальные водоисточники невозможно использовать по различным техническим причинам», — доложил заместитель начальника ДЧС области Биржан Каримов.

По его словам, свыше 3 800 гидрантов нуждаются в текущем ремонте, около 2 000 — в капитальном.

На заседании комиссии также рассматривались вопросы готовности служб гражданской защиты, обеспечения пожарной и промышленной безопасности на крупных производственных объектах.

С начала года в подразделениях ТОО «Корпорация «Казахмыс» и АО «АрселорМиттал Темиртау» проведено 49 проверок. До конца года планируются проверки противопожарного состояния ещё на 26 объектах.

По итогам совещания заместитель акима области Анатолий Шкарупа дал поручения, в том числе по улучшению деятельности служб гражданской защиты.