В Карагандинской области появился Дом дружбы

В Сатпаеве Карагандинской области в преддверии Дня духовного согласия открыли Дом дружбы.

В новом здании разместятся все этнокультурные объединения региона: русский, украинский, татарский и корейский центры, а также инициативные группы народов Балтии.

Вопрос открытия Дома дружбы назревал давно, подчеркнул

«В преддверии Дня духовного согласия — праздника милосердия и единения — мы его открываем. Думаю, для всех этнокультурных объединений это будет иметь огромное значение. Здесь созданы все условия для работы — актовый зал, методический кабинет, библиотека, учебный класс для обучения родному языку, приобщения молодого поколения к национальной культуре»,— сказал аким Сатпаева Аскар Идрисов.

Дом дружбы находится в ведомстве КГУ «Центр духовного, общественного и межнационального согласия народа Казахстана». Помимо этнокультурных объединений города, здесь будут работать общественное объединение творческой интеллигенции «Шындык» и кризисный центр для женщин и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

День духовного согласия в Казахстане отмечается ежегодно 18 октября. Он имеет статус национального праздника. В этот день в 1992 году в Алматы, по инициативе Президента РК Нурсултана Назарбаева, прошёл первый Всемирный конгресс духовного согласия. Его участники приняли манифест, в котором призвали учредить День духовного согласия — день моратория на конфликты и столкновения, день поиска примирения, милосердия и помощи ближнему.