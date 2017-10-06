В Караганде серьезный дефицит угля: чиновники списывают всё на капризы погоды

Угольный коллапс в шахтерском регионе! На карьерах и в шахтах люди по несколько суток ждут погрузку. Водители из соседних областей в шоке, никто не ожидал такого в добывающей области.

Десятки водителей уже несколько дней отсюда не уезжают. Ждут своей очереди. Ночуют, обедают и ужинают прямо в кабинах. Бывает, очередь дошла, а уголь закончился. Сюда его привозят из шахты вагонами, а тут уже кому хватит. К ежегодному подорожанию все вроде привыкли, но вот отсутствие твердого топлива просто шокирует. Такие же вереницы и на других карьерах и местах добычи.

Большая часть грузовиков приехала сюда из Акмолинской области. Загрузиться там проблематично: угля, который доставляют вагонами из Караганды, не хватает. Поэтому люди ринулись в шахтерский регион сами, однако и здесь ситуация не лучше. С затратами на топливо и временем на дорогу понятно, что у себя в регионе уголь они будут продавать в разы дороже.

Чиновники о небывалых очередях знают. Однако проблему с вагонами отрицают. Говорят, добыча идет по плану, никакого дефицита нет. У властей есть своя, удивительная версия ажиотажа – это резкое похолодание, к которому не были готовы.

«Вот то, что раньше распределялось по времени, по погодным условиям, скажем так, с сентября по декабрь, оно все упало на октябрь месяц. Резкие похолодания. Если этих машин приехало в один промежуток в два раза больше, ну, соответственно, вы понимаете, что очередь будет копиться», — рассказал зам. руководителя Управления промышленности Карагандинской области Кайрат Шорманбаев.

Решить проблему в одночасье чиновники не могут. Это комплексные процедуры, которые, по всей видимости, займут не один месяц.

По материалам «КТК»