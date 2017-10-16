В Караганде открыли мемориальную доску заслуженному работнику МВД СССР

Мемориальная доска генерал-майору Шумиленко, заслуженному работнику МВД СССР, открыта в Караганде, передает МИА «Казинформ».

На территории УВД Караганды на парадном дворе открыта мемориальная доска памяти заслуженному работнику МВД СССР, почетному ветерану МВД, генерал-майору милиции Владимиру Шумиленко.

«Наша цель — никогда не забывать своих коллег. Я счастлив, что в свое время работал вместе с генералом Шумиленко. Он был патриотом страны. Именно в этом здании, где расположено УВД Караганды, генерал Шумиленко проработал 12 лет. Сегодня Владимиру Петровичу исполнилось бы 70 лет. И, несмотря на то что, его нет рядом с нами, память о нем останется в наших сердцах», — отметил генерал Омирзак Болсанбеков.

Вдова генерала Людмила Георгардовна Шумиленко поблагодарила руководство департамента внутренних дел Карагандинской области за уважение и почтение памяти Владимира Петровича. Гостями торжества стали председатель республиканского совета ветеранов ОВД и Национальной гвардии МВД, генерал-майор милиции Омирзак Болсанбеков и родственники генерала Шумиленко.

В этот день 20 молодых полицейских присягнули на верность Родине и народу. Кроме того, 11 сотрудникам подразделений ОВД торжественно вручены первые офицерские погоны. Приказ о присвоении им званий подписал министр внутренних дел.

«Принимая присягу органов внутренних дел, вы клянетесь служить своему народу по совести и чести, образцово исполнять служебный долг. Помните, что главные качества для любого полицейского — это любовь к нашему Отечеству, высокая сознательность, чувство ответственности за выполнение своего долга, правовая грамотность», — обратился к молодым сотрудникам первый заместитель начальника департамента внутренних дел области Ерлан Омарбеков.

Шумиленко Владимир Петрович — заслуженный работник МВД СССР, почетный ветеран МВД, генерал-майор милиции.Владимир Петрович прослужил в органах внутренних дел более 36 лет. Начинал службу оперуполномоченным уголовного розыска. В короткие сроки стал начальником отделения уголовного розыска Ленинского РОВД, затем заместителем начальника отдела уголовного розыска УВД. Был советником министра внутренних дел СССР при МВД Афганистана, за что был удостоен ордена «Красная звезда» и трех медалей.