В Караганде начался приём заявлений на получение жилья по Программе развития регионов

В Караганде АО «Жилстройсбербанк Казахстана» объявил для своих вкладчиков о приёме заявлений на участие в Программе развития регионов до 2020 года по направлению «Жильё для всех категорий населения» группа II.
Дом находится в микрорайоне «Панель-Центр». Стоимость 1 кв. м — 100 000 тенге в «чистовой» отделке.
Класс комфортности: III.
Количество квартир: 173.
Площадь квартир — от 36,01 до 70,83 кв. м.
Заявления на участие будут приниматься с 5 по 31 октября. По количеству баллов отберут кандидатов, затем отводится время на оценку платежеспособности. Срок завершения всех процедур — 7 декабря 2017 г.
Заявления можно подать в «Личном кабинете/Интернет-банке» на интернет-ресурсе банка: www.hcsbk.kz. Дата и время подачи заявления не влияют на количество присвоенных баллов и на очерёдность заявителей.
Заявления принимаются только от вкладчиков банка.
Подробнее ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к заявителям, описанием объекта строительства, в том числе посмотреть фотографии фасадов здания и планировку квартир можно на интернет-ресурсе банка www.hcsbk.kz в разделе «Доступное жильё».
Порядок распределения указан на интернет-ресурсе банка www.hcsbk.kz.
Список документов для оценки платежеспособности указан на интернет-ресурсе банка www.hcsbk.kz.
Документы принимаются в филиале АО «Жилстройсбербанк Казахстана» по адресу: г. Караганда, ул. Ермекова, 54.
С дополнительными вопросами следует обратиться в колл-центр банка по номеру: 300 (бесплатно с мобильного).