В Караганде начался приём заявлений на получение жилья по Программе развития регионов

В Караганде АО «Жилстройсбербанк Казахстана» объявил для своих вкладчиков о приёме заявлений на участие в Программе развития регионов до 2020 года по направлению «Жильё для всех категорий населения» группа II.

Дом находится в микрорайоне «Панель-Центр». Стоимость 1 кв. м — 100 000 тенге в «чистовой» отделке.

Класс комфортности: III.

Количество квартир: 173.

Площадь квартир — от 36,01 до 70,83 кв. м.

Заявления на участие будут приниматься с 5 по 31 октября. По количеству баллов отберут кандидатов, затем отводится время на оценку платежеспособности. Срок завершения всех процедур — 7 декабря 2017 г.

Заявления можно подать в «Личном кабинете/Интернет-банке» на интернет-ресурсе банка: www.hcsbk.kz. Дата и время подачи заявления не влияют на количество присвоенных баллов и на очерёдность заявителей.

Заявления принимаются только от вкладчиков банка.

Подробнее ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к заявителям, описанием объекта строительства, в том числе посмотреть фотографии фасадов здания и планировку квартир можно на интернет-ресурсе банка www.hcsbk.kz в разделе «Доступное жильё».

Порядок распределения указан на интернет-ресурсе банка www.hcsbk.kz.

Список документов для оценки платежеспособности указан на интернет-ресурсе банка www.hcsbk.kz.

Документы принимаются в филиале АО «Жилстройсбербанк Казахстана» по адресу: г. Караганда, ул. Ермекова, 54.

С дополнительными вопросами следует обратиться в колл-центр банка по номеру: 300 (бесплатно с мобильного).