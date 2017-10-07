В Караганде автопарк заключит трудовые договоры с водителями и кондукторами

Автопарк № 3 города Караганды обязали заключить трудовые договоры с водителями и кондукторами. «В начале этого года прошла проверка в Автопарке № 3. Она выявила, что 247 из более чем 400 сотрудников работают без трудового договора. Было вынесено предписание с требованием заключить их. Администрация автопарка обратилась в суд, но он признал действия государственного инспектора законными»,— сообщил Канатбек Балсариев — руководителя Управления по инспекции труда Карагандинской области.

Теперь в срок до 10 октября руководство предприятия должно исполнить предписание. Иначе работодателю грозит штраф в размере 120 МРП, и перевозчик может лишиться лицензии — в случае повторного нарушения.

«Работодатели сейчас очень часто не заключают трудовые договоры с сотрудниками. Вместо этого заключается договор об оказании возмездных услуг. Но это неправильно: если человек работает и получает заработную плату, то это называется трудовыми отношениями и должно основываться на трудовом договоре. Иначе ущемляются права работников и не производятся положенные социальные и пенсионные отчисления», — отметил Канатбек Балсариев.