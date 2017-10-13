В каком состоянии светофоры и дорожная разметка в Караганде

О светофорах и дорожной разметке Караганды рассказал заведующий сектором пассажирского транспорта городского акимата Искандер Кабидулла, передает novoetv.kz.



Никто не будет спорить с тем, что некоторые районы нашего города нуждаются в светофорах: увеличивается автомобильный поток, что становится причиной ДТП, если проблемный участок плохо регулируется. Сейчас светофоры современные — на светодиодных основаниях, хотя на лампочные еще встречаются.

Искандер Кабидулла сказал, что старые светофоры в Караганде уже не устанавливают, а где такие еще есть, их заменят: срок работы 15 лет, затем их отправляют на склад.

Автомобильные знаки и светофоры заменяют в рамках реконструкции автомобильных дорог.

На пешеходах не всегда стоит светофор — иногда там «зебра» и знак. Но краска такой дорожной разметки не долговечна. По словам Искандера, это происходит из-за частой эксплуатации: краска быстрее стирается на прерывистой линии, стрелках и пешеходах. Срок службы такой разметки — один сезон, точнее сказать, лето. Стирается дорожная разметка еще из-за уборочных машин и шипованной резины, когда водители в межсезонье не успевают поменять шины.

Сейчас разметку в Караганде делают из термопластика.

«Мы сейчас переходим на термопластик — это холодный пластик. Это удобно, дольше сохраняется — в течение года . Где мы укладываем асфальтобетон, в обязательном порядке укладываем там термопластик. Зимой его видно, он читаемый» , — отметил заведующий сектором пассажирского транспорта городского акимата.

Термопластик светоотражающий, но из-за того, что климат у нас засушливый, пыль ложится на разметку и не всегда выполняется эта функция.

В Казахстане были случаи, когда такая разметка «плыла» из-за высокой температуры. Но Искандер подчеркнул, что там проблема в асфальте: высокая температура вызвала деформацию асфальта, которая повлекла за собой видоизменение разметки. Термопластической разметке в нашем регионе не страшно: летом температура доходит максимум до + 40 градусов, и при такой температуре асфальт не «плывет», а зимой она остается на месте.

Кроме этого, в Караганде установлено несколько светофоров, которые называются «Активный пешеход»: водителям о приближении к «зебре» дополнительно сигнализируют мигающие желтым светом табло и пиктограммы, размещенные над автомобильной дорогой. Подобные светофоры очень экономичны.

На улице Сатпаева и Майлина появились светофоры. Искандер часто проезжает по улице Сатпаева, и поделился, что минимум один раз в неделю там происходит ДТП: из-за ремонта дорог водители не смотрят, кто главный, а кто нет, превышают скорость и происходит ДТП. Поэтому пешеходный переход со светофором там был необходим.

Непривычный для глаз светофор и на площади Гагарина: под ним в брусчатку встроены светодиоды, которые дублируют сигнал, а рядом с лампочкой стоит солнечная батарея, которая её заряжает. Но наш климат не всегда дает достаточно света для зарядки, а зимой на неё ложится снег. Стоимость таких светофоров очень дорогая, чтобы устанавливать их массово.

По всем вопросам установки светофоров и пешеходов можно обращаться в сектор пассажирского транспорта городского акимата или в отдел дорожной полиции.