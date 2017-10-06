События 6 октября

6 октября в мире отмечают:

День аудитора и бухгалтера — Казахстан

Международный день улыбки

Всемирный день охраны мест обитаний

День висения на люстре

День российского страховщика

Международный день больного бронхиальной астмой

События:

1805 — Первый русский воздухоплаватель И. Кашинский совершил полёт на аэростате над Москвой.

1889 — В Париже открылось знаменитое классическое кабаре «Мулен Руж».

1889 — Томас Эдисон, показывает свой первый фильм.

1917 — В «Литературном дайджесте» музыка, «вызывающая у людей желание трястись, прыгать и корчиться» названа «джаз».

1959 — В Израиле открылся «Кармелит», первый метрополитен на Ближнем Востоке.

1962 — В Лондоне прошла премьера первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Нет».

1993 — Основана Национал-Демократическая партия Казахстана.

2010 — Запущен сервис по обмену фотографиями и видеозаписями — Instagram.

Родились:

1905 — Фёдор Шаляпин (младший), сын знаменитого русского оперного певца Фёдора Шаляпина. Добился успехов в актёрской карьере как в Европе, так и в США. Успеха и признания в кино он добился, будучи уже в преклонном возрасте, когда в 1986 году исполнил роль Хорхе Бургосского в фильме «Имя розы» с Шоном Коннери в главной роли. Затем он появился ещё в ряде кинокартин, таких как «Собор» (1989) и «Стэнли и Айрис» (1990), а свою последнюю заметную роль сыграл в картине «Ближний круг» (1991), повествующей о Советской России во времена диктатуры Сталина.

1951 — Ирина Шевчук, советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка УССР (1974). Вице-президент открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок». («А зори здесь тихие», «Белый Бим, Чёрное ухо», «Кодекс молчания»).

1963 — Элизабет Шу (англ. Elisabeth Shue; род. 6 октября 1963 года, Уилмингтон), американская актриса. Получила известность благодаря ролям в фильмах «Парень-каратист», «Линк», «Приключения приходящей няни», «Назад в будущее 2», «Назад в будущее 3», «Покидая Лас-Вегас», «Святой», «Невидимка».

1970 — Наргиз Закирова, узбекско-американская певица, в настоящее время проживающая в Москве. В 2013 году прошла три этапа отбора на американский X-Factor, но после того, как организаторы не перезвонили, отправилась на российский телевизионный проект «Голос». Наргиз впечатлила всех четверых судей, но предпочла команду Леонида Агутина. 20 декабря 2013 года вышла в финал конкурса. Заняла второе место, значительно уступив Сергею Волчкову. Однако сама певица считает: «Я не выиграла, я победила».

1973 — Йоан Гриффит, валлийский актёр. Наибольшую известность получил как исполнитель роли морского офицера Хорнблоуэра в одноименном многосерийном телефильме. Также сыграл в фильмах: «Фантастическая четвёрка», «Уайльд», «Тайна Мунакра», «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера», «Титаник», «Удивительная лёгкость», «Король Артур», «Светлячки в саду», «Санктум».

1974 — Дмитрий Губерниев, российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК (2013—2015). Лауреат премии ТЭФИ в 2007 и 2015 годах.