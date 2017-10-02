События 2 октября

2 октября в мире отмечают:

Всемирный день архитектуры (World Day of Architecture)

Всемирный день жилья (World Habitat Day)

Международный день врача

Международный день ненасилия

День рождения электронной почты

Международный день социального педагога

День профтехобразования (День молодого рабочего)

События:

1946 — Премьера первой «мыльной оперы» «Далёкий холм» в телесети «DuMont».

1987 — На Первом канале Центрального телевидения вышла в эфир первая программа «Взгляд».

1991 — В космос отправился первый космонавт Казахстана, Халық Қаһарманы Тохтар Аубакиров.

1997 — Официально объявлено, что в Японии обнаружен человеческий ген, обеспечивающий функции биологических часов.

2000 — Учёные из американской правительственной организации «Ames Laboratory» создали новый сверхтвёрдый материал, по твёрдости уступающий только алмазу.

2002 — В Японии в продажу поступил первый в мире робот-инкассатор.

Родились:

1914 — Юрий Левитан, диктор Всесоюзного радио с 1931 года, диктор Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию. В годы Великой Отечественной войны читал сводки Совинформбюро.

1951 — Стинг (настоящее имя — Гордон Мэтью Томас Самнер), британский музыкант, певец и автор песен, мульти-инструменталист, активист, актёр и филантроп. Лидер группы The Police в 1976—1984 годах. С 1984 года выступает сольно.

1964 — Евгений Сидихин, советский и российский актёр театра и кино. Наибольшую известность актёру принесли роли в боевиках и криминальных драмах. В 2004 получил Премия «Золотой Орел» (За лучшую мужскую роль в телевизионном кино, фильм «Таксист»).

1973 — Андрей Данилко, украинский артист эстрады, известный широкому кругу любителей данного жанра как Верка Сердючка. 28 июня 2017 в Киеве в рамках фестиваля Atlas Weekend прошел концерт, посвященный возвращению Сердючки на большую сцену СНГ.

1982 — «Сати» Казанова, российская певица и актриса, модель, телеведущая. Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» (2002—2010). Неоднократно включалась в рейтинги самых сексуальных женщин русскоязычными версиями журналов FHM и Maxim.