События 13 октября

13 октября в мире отмечают:

Международный день уменьшения опасности бедствий

Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий

Всемирный день яйца

Фестиваль шоколада в Перудже

День засыпающих деревьев

Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий

События:

1883 — Организовано Всероссийское театральное общество, которое возникло в Петербурге как «Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям».

1900 — Вышла основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений».

1923 — Столица Турции перенесена из Стамбула в Анкару.

1957 — На Государственном совещании Мао Цзэдун (Mao Zedong) заявил: «Не надо читать много книг».

1958 — Первая публикация книги о медвежонке Паддингтоне.

Родились:

1925 — Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании (1979—1990).

1933 — Марк Захаров, советский российскийрежиссёр театра и кино, актёр, сценарист, педагог, литератор, общественный деятель. Народный артист СССР (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1987) и трёх Государственных премий России (1992, 1997, 2002). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

1934 — Савелий Крамаров, комедийный киноактёр, заслуженный артист РСФСР.

1956 — Крис Картер, американский сценарист, продюсер и режиссёр, наиболее известный как создатель, исполнительный продюсер и ведущий сценарист телесериала «Секретные материалы».

1966 — Максим Мошков, российский программист, системный администратор, веб-разработчик, деятель Рунета, специалист по высоконагруженным онлайн-ресурсам и системам виртуализации. Известен как основатель «Библиотеки Максима Мошкова».

1967 — Хавьер Сотомайор, кубинский легкоатлет, мировой рекордсмен в прыжках в высоту, олимпийский чемпион.