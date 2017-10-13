События 13 октября

13 октября в мире отмечают:
Международный день уменьшения опасности бедствий
Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
Всемирный день яйца
Фестиваль шоколада в Перудже
День засыпающих деревьев
Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
События:
1883 — Организовано Всероссийское театральное общество, которое возникло в Петербурге как «Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям».
1900 — Вышла основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений».
1923 — Столица Турции перенесена из Стамбула в Анкару.
1957 — На Государственном совещании Мао Цзэдун (Mao Zedong) заявил: «Не надо читать много книг».
1958 — Первая публикация книги о медвежонке Паддингтоне.
Родились:
1925 — Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании (1979—1990).
1933 — Марк Захаров, советский российскийрежиссёр театра и кино, актёр, сценарист, педагог, литератор, общественный деятель. Народный артист СССР (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1987) и трёх Государственных премий России (1992, 1997, 2002). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
1934 — Савелий Крамаров, комедийный киноактёр, заслуженный артист РСФСР.
1956 — Крис Картер, американский сценарист, продюсер и режиссёр, наиболее известный как создатель, исполнительный продюсер и ведущий сценарист телесериала «Секретные материалы».
1966 — Максим Мошков, российский программист, системный администратор, веб-разработчик, деятель Рунета, специалист по высоконагруженным онлайн-ресурсам и системам виртуализации. Известен как основатель «Библиотеки Максима Мошкова».
1967 — Хавьер Сотомайор, кубинский легкоатлет, мировой рекордсмен в прыжках в высоту, олимпийский чемпион.