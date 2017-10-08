«Сарыарка» обыграла «Ценг Тоу» в розыгрыше ВХЛ

Хоккейный клуб «Сарыарка» продолжает выездную серию игр в рамках ВХЛ, передает Today.kz.Соперником карагандинцев стал китайский клуб «Ценг Тоу».

Уже в первом периоде карагандинцам удалось обеспечить себе комфортное преимущество в счете, забросив три шайбы в ворота соперника. «Ценг Тоу» же удалось ответить только одним голом.

Во второй двадцатминутке Данил Ердаков сделал отрыв «Сарыарки» еще больше. В заключительном игровом отрезке сопернику удалось один раз распечатать вратаря Костина, но все последующие атаки были нейтрализованы. Встреча завершилась победой ХК «Сарыарка».

Статистика матча

Ценг Тоу – Сарыарка 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)

0:1 – 01:19 Антоновский Илья (Тополь)

0:2 – 04:04 Альшевский Станислав (Антоновский, Тополь)

1:2 – 06:28 Камаев Денис (Шиафотдинов, Полинин)

1:3 – 13:34 Зиазов Айрат (Альшевский, Тополь)

1:4 – 28:39 Ердаков Даниил (Юксеев, Сиксна)

2:4 – 44:33 Полинин Альберт. ГБ

Вратари: Печурский (Тяло, 28:39 – 60:00) – Костин