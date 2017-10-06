Поздравляем с Днём аудитора и бухгалтера!

Сегодня в Казахстане отмечают — День аудитора и бухгалтера!

Novoetv.kz поздравляет с праздником и желает стабильного успеха на работе, безупречной отчётности и правильной документации.

Желаем Вам карьерного роста, хороших доходов, поменьше отчетов¸ хлопот и забот. Больше душевного спокойствия, семейного благополучия, незабываемых приключений, новых путешествий, умопомрачительных событий!

Пусть жизнь наполняется приятными сюрпризами, весёлыми встречами и радостными эмоциями. Большого здоровья и искреннего счастья!