Санаторий Жосалы

Поздравляем с Днём аудитора и бухгалтера!

Корреспондент 5 часов назад Комментировать 5

Сегодня в Казахстане отмечают — День аудитора и бухгалтера!

Novoetv.kz поздравляет с праздником и желает  стабильного успеха на работе, безупречной отчётности и правильной документации.

Желаем Вам карьерного роста, хороших доходов, поменьше отчетов¸ хлопот и забот. Больше душевного спокойствия, семейного благополучия, незабываемых приключений, новых путешествий, умопомрачительных событий!

Пусть жизнь наполняется приятными сюрпризами,  весёлыми встречами и радостными эмоциями. Большого здоровья и искреннего счастья!

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Автор: Корреспондент

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