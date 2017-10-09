По резонансному делу о краже золота из ТД «Алем» в Караганде вынесен приговор

В суде доказано, что охранник вместе с подельником похитили ювелирные украшения и деньги на общую сумму 226 млн тенге.

К лишению свободы с конфискацией имущества суд приговорил охранника и его подельника за кражу в ТД «Алем». По данным следствия, обвиняемые за ночь обворовали более десяти бутиков.

«Суд приговорил: назначить Асанову Жандосу Сериковичу наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Абдраманову Данияру Асламжановичу назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», – огласила приговор судья Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды Гульнар Дегенова.

Ограбление произошло 28 марта. Пришедшие утром на работу продавцы обнаружили разбитую входную дверь, которую, как оказалось, взломала утренняя смена охраны, самого охранника на месте не оказалось.

Владельцы ограбленных бутиков обнародовали видео с камер скрытого наблюдения, установленных в торговом доме «Алем». В кадр попали двое в масках, которые вытаскивали сейфы из бутиков.