Некоторые проекты с ЭКСПО-2017 внедрят в Карагандинской области

В Карагандинской области внедрят семь проектов, представленных на ЭКСПО-2017.

Все проекты были представлены в павильоне «Нур Алем» в сфере зелёной энергетики. Три из них уже реализованы в нашем регионе: запущена биогазовая установка в посёлке Дубовка, которая направлена на переработку органических отходов с целью получения электрической и тепловой энергии, а также на получение органических удобрений.

В 2015 введена в эксплуатацию году мини-ГЭС на Интумакском водохранилище. Её мощность составляет 570 кВт. Выработанная электроэнергия подаётся в общественные сети посёлка Амангельды через линии «Караганда Жарык».

Третий проект — инновационная система газоочистки «АBsalut ecology», которая позволяет решить энергетические проблемы региона, осуществляя высокотехнологичную очистку промышленных выбросов.

«Ещё два проекта находятся на стадии реализации: «Солнечная электростанция» в Сарани и «Экологически чистые гидродинамические нагреватели жидких сред». Примечательно, что гидродинамические нагреватели жидких сред — это разработка инженеров Карагандинского государственного технического университета. В учебных мастерских вуза разработали и изготовили несколько экспериментальных установок, которые в ходе опытно-промышленных испытаний показали существенную экономию энергопотребления», — сказал руководитель областного Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Галимжан Жумасултанов на на первом Научно-техническом совете.

Строительство солнечной электростанции в Сарани планируют завершить в 2018 году. Её мощность будет равна 100 МВт — по этому показателю она должна стать крупнейшей в Центральной Азии. Проект полностью финансируется за счёт прямых инвестиций из стран Евросоюза и имеет поддержку государственных и частных инвестиционных структур ФРГ, Чехии и Словакии.

Ещё два проекта — биотопливо второго поколения и алюмофехралевые обогреватели — сейчас тестируют. Биотопливо — разработка учёных Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. В качестве сырья для топлива используются многолетние травы, которые растут на территории нашей страны. Сейчас разработчики ищут инвесторов, готовых поддержать проект и запустить его в производство.

Алюмофехралевые обогреватели предназначены для промышленных и бытовых помещений. По данным разработчиков, обладают высоким коэффициентом полезного действия. Инициатор проекта, ТОО «Элитмет», уже получил патент на изобретение и присвоил товарный Фантом ЭМКО.

Галимжан Жумасултанов также рассказал о проектах, представленных на ЭКСПО зарубежными партнёрами. 150 самых интересных и актуальных разработок уже направлены в районы. Они прорабатываются вузами совместно с крупнейшими предприятиями региона.

В ближайшее время планируется утвердить «Дорожные карты» по внедрению проектов на промышленных и коммунальных производствах области. Власти региона будут отслеживать ситуацию с внедрением инновационных разработок на предприятиях.