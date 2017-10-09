На сколько подорожала стоимость аренды жилья в Казахстане — исследование

Ситуация с ценами на казахстанском рынке жилья в этом году складывается неоднозначно.

Аренда жилья в Казахстане продолжает дорожать четвертый месяц подряд — в сентябре цены на рынке выросли еще на 0,4 процента. В целом за девять месяцев стоимость аренды благоустроенного жилья в стране подорожала на два процента. При том в прошлом году аренда благоустроенных квартир и домов, напротив, дешевела — на 0,2 процента, передает Raking.kz.

Исследователи отмечают, что ситуация с ценами на казахстанском рынке жилья в этом году складывается неоднозначно. Так, аренда дорожает, в то время как стоимость покупки нового жилья увеличивается менее резко на 1,5 процента, а вторичного жилья и вовсе сокращается на 0,8 процента.

«За девятимесячный период этого года сокращение стоимости аренды благоустроенного жилья было зафиксировано только в Алматы — цены упали на 3,4 процента к концу сентября. В прошлом году за аналогичный период времени плата за жилье упала в пяти регионах», — отмечают исследователи.

Однако в Таразе, наоборот, аренда квартир и домов подорожала на 11,5 процента по сравнению с прошлым годом. В Астане цены выросли на 5,1 процента, хотя в прошлом году в столице плата за жилье упала на 12,6 процента.

В четырех регионах страны цены в сентябре по сравнению с декабрем 2016 не изменились.

Топ-3 самых дорогих регионов Казахстана по уровню арендных плат за благоустроенное жилье не меняется. Первое место досталось Астане, здесь за один квадратный метр платят по 2,5 тысячи тенге. В Алмате один квадратный метр обойдется в 2,3 тысячи, а в Актау — две тысячи тенге.

В 2017 году самая дешевая аренда жилья в стране зафиксирована в Жезказгане. В этом городе за один квадратный метр арендаторы платят по 920 тенге.