Комиссия расследует обстоятельства и причины группового несчастного случая на «АрселорМиттал»

Создана комиссия по расследованию группового несчастного случая в стальном департаменте АО «АрселорМиттал Темиртау», где из-за инцидента на газопроводе пострадали 6 человек. Об этом на брифинге сообщил и. о. руководителя Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Карагандинской области Станислав Сытник.

«12 октября на коксохимическом производстве стального департамента компании «АрселорМиттал Темиртау» произошёл групповой несчастный случай, в котором пострадали 6 человек. Работники производили установку заглушки на газопроводе диаметром 800 мм, в котором находился смешанный газ. При установке произошёл хлопок и возгорание, в результате люди подверглись термическому воздействию», — рассказал Станислав Сытник.

Он сообщил, что в соответствии с трудовым законодательством создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин группового несчастного случая. В неё вошли сотрудники Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности, трудовой инспекции, представители компании и профсоюза.

В четверг, 12 октября, в стальном департаменте АО «АрселорМиттал Темиртау» при проведении работ на газопроводе № 1 произошло кратковременное воспламенение газа. В результате пострадали шесть человек: четыре работника газового цеха, один работник коксового цеха и один работник газоспасательной службы. Пострадавшие были доставлены в Центральную городскую больницу Темиртау и ожоговое отделение областного центра травматологии и ортопедии им. Макажанова. По сведениям врачей, трое пострадавших находятся в реанимации, в тяжёлом состоянии. У троих ожоги составляют от 5 до 10 %, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.