Карагандинские полицейские разыскивают свидетелей наезда на пешехода

Неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся

8 октября, примерно в 04:40, автомобиль темного цвета, предположительно марки «Мерседес», двигаясь со стороны п. Осакаровка в направлении г. Караганды совершил наезд на неустановленного пешехода европейской национальности в возраст 30-35 лет, после чего с места ДТП скрылся.

Автомашина после столкновения имеет повреждения передней левой фары, лобового стекла и капота.

Местная полицейская служба региона просит откликнуться очевидцев происшествия. Всех, что-либо знающих об этом ДТП, полицейские просят позвонить по телефонам: 102, 41-55-55 или 87007459579 либо обратиться по адресу г. Караганда, ул. Прогресса, 1.

Местная полицейская служба