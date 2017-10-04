Карагандинские аграрии собрали меньше зерна в сравнении с прошлым годом

На полях в Карагандинском регионе собрано урожая зерна меньше, чем в прошлом году.

«Завершилась уборка зерновых и картофеля. Уборка овощей подходит к концу», — сообщила руководитель пресс-службы акимата Карагандинской области Алия Сыздыкова со ссылкой на руководителя управления сельского хозяйства Юржана Беккожина.

В этом году намолочено 780 тысяч тонн зерна. Картофель убран на площади 8 375 гектаров — это 100 процентов. Средняя урожайность зерновых в этом году составила 10,1 центнеров с гектара. При этом в прошлом году показатель был лучше — 14 центнеров зерна. Причина снижения объемов — нехватка влаги. Отсутствие обильных дождей негативно сказалось на росте зерновых культур.

«В Каркаралинском районе продолжается уборка овощей. Собрать урожай необходимо на ста гектарах. Завершить работы планируют в ближайшие дни», — проинформировала Алия Сыздыкова со ссылкой на профильное ведомство.