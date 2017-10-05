Как Караганда встретила гололёд

К первому гололеду коммунальные службы Караганды оказались не готовы.

Коммунальные службы не обработали внутригородские и загородные трассы инертным материалом и песком, в результате чего сотни автомобилистов из-за скольжения не могли передвигаться даже на минимальной скорости.

Из-за выпавшего мокрого снега 4, который покрыл городские дороги и загородные трассы льдом, в регионе уже к 11 часам утра произошло свыше десятка мелких аварий и падений машин в кювет. Пострадавших нет.

«Где коммунальные службы? Почему не сыпят песок на трассах для трения? Ни одной не встретил на дорогах», — возмущены автовладельцы.

В диспетчерской акимата Караганды сообщили, что скоординировали и направили коммунальные спецмашины с песком на ряд ключевых трасс в Караганде. Особенно опасным стал участок трассы Караганда-Темиртау, где перекрыто движение одной полосы, и весь транспорт едет потоком по узкой дороге на встречную полосу, создавая дополнительно аварийные ситуации. К тому же, сотрудники ДПС прибыли на место только к 9.00, когда на участке путепровода уже образовалась огромная пробка из автотранспорта.

По данным пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области, за минувшие сутки из-за гололедицы произошло 28 дорожно-транспортных происшествий.

По материалам МИА «Казинформ».