Изменится расписание электропоездов Астана-Караганда и Караганда-Астана

С сегодняшнего дня изменится расписание скорых электропоездов, следующих сообщением Астана-Караганда и Караганда-Астана.

Если раньше они ходили ежедневно, то теперь по понедельникам и четвергам этой электрички не будет. По мнению жителей близлежащих к столице поселков, это создаст неудобства, поскольку многие работают и учатся в Астане.

Ольга Кокотова, жительница с. Осакаровка:

— Я 15 лет работаю в Астане, 15 лет езжу на электричке. Сейчас вокруг Осакаровки объездная трасса, туда, просто, 5 км добираться неудобно. Не все таксисты туда ездят, это такая проблема. Поэтому вынуждены именно спасаться электричкой, тем более настает зима, гололед, холод, мороз, буран, трасса будет закрыта. Единственный транспорт – это электричка, безопасный транспорт. Поэтому просим руководство пересмотреть это решение и согласиться с пассажирами электричек.

Представители компании-перевозчика считают такую меру вполне обоснованной. По их данным, с начала года пассажиропоток по маршруту снизился на 35% по сравнению с прошлым годом.

Руслан Байдаулетов, вице-президент по экономике и финансам АО «Пригородные перевозки»:

— Дело в том, что при анализе показателей за 9 месяцев 2017 года выяснилось, что при предоставлении 371 места из Караганды до Астаны проезжают порядка 50 пассажиров. Что касается станции Осакаровка, у нас посадка пассажиров производится 5-6 человек, иногда даже нет. При этом хотелось бы отметить, что в эти дни (в понедельник и четверг) курсируют еще 5 поездов АО «Пассажирские перевозки», наша электричка и в Осакаровке в течение суток проходит порядка 30 автобусных маршрутов до Астаны.

Представители компании заверили, что в случае непогоды и в праздники с увеличением спроса на ж/д перевозки, по этому направлению могут быть введены дополнительные вагоны и маршруты скорых поездов.

По материалам 24.kz