Гороскоп 2 октября

Овны — Возможно, что у вас появятся новые планы на ближайшее будущее. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры.

Тельцы — Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Поэтому не стоит рассказывать всем о Ваших планах на будущее. Сегодня можно довериться приметам.

Близнецы — Вас ожидают большие перемены. Как показывают звезды, вы развернете совместную работу с партнером, успехами которого давно восхищались. Однако учтите, свою готовность к работе.

Раки — Сегодня вас ожидает улучшение финансовых дел. Не исключено, что придется с головой окунуться в деловую деятельность. Несмотря на все тяжести и испытания на вашем пути, возможен большой успех.

Львы — Сегодня дела потребуют от вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Вероятно, вы сможете изменить свое служебное положение или исправить старые ошибки.

Девы — Пришло время с новыми силами браться за работу. Возможно, что у вас появятся новые планы на ближайшее будущее, которые сулят неплохие денежные доходы. Говорить о своих замыслах не следует.

Весы — Рекомендуется проявить в делах внимание и осмотрительность. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, насмешек, ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений.

Скорпионы — Трезво оценивайте ситуацию, старайтесь формировать правильное мировоззрение. Не нужно чрезмерно концентрироваться на профессиональных проблемах. займитесь любимым делом.

Стрельцы — Вас ожидают большие перемены. Планеты вам благоприятствуют, однако все это осуществится при условии вашей увлеченности работой. Не потакайте собственным слабостям, иллюзиям в общении.

Козероги- Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Следите за приметами — сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире.

Водолеи — Пассивный, тяжелый день. Лучше не проявлять амбиций. Ваши сдержанность и тактичность будут впоследствии оценены по достоинству. Вечером возможны приятные события и известия.

Рыбы — Этот день может быть благоприятным для реализации желаний. Вероятно ощущение полноты жизни и деловая активность. Многие сумеют по-новому взглянуть прсходящее и сделать правильные выводы.